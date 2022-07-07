Физиев: «Диас поступил нормально. Я бы некоторым журналистам на голову навалил»

Топовый легковес UFC Рафаэль Физиев (11-1) прокомментировал поступок Нейта Диаса (20-13), который во время турнира UFC 276 в Лас-Вегасе дал журналисту пощечину. Об этом Физиев рассказал в интервью «СЭ».

— Нейт Диас нормально сделал, что журналисту пощечину отвесил?

— Некоторые журналисты этого заслуживают. Думаю, это нормально.

— А ты таких [журналистов] встречал?

— Да. Я бы не просто пощечину, я бы, не знаю... на голову бы ему навалил!

— Ты про кого сейчас?

— Не буду говорить имена, но есть такие журналисты, которым я бы навалил на голову.

— Это иностранные или из СНГ?

— Да ты завязывай! (улыбается) Начнешь сейчас свои чекистские штучки. Есть журналисты в моей жизни, которых я знаю и которым я бы с удовольствием навалил бы на голову.

Диас дал журналисту пощечину за то, что тот спросил, пришел ли Диас на UFC 276, чтобы поддержать Шона О'Мэлли (15-1).

Физиев следующий бой проведет против Рафаэля Дос Аньоса (31-13) 9 июля на UFC on ESPN 39 в Лас-Вегасе, США.