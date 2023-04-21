Боец Пираев рассказал о своей физической форме перед встречей с Капоралем

Российский боец Мариф Пираев заявил, что спортсмен должен показывать свои силы на тренировке и в поединке. Он также рассказал о своей физической форме перед боем с бразильцем Родриго Капоралем.

«Свою силу буду завтра на ринге показывать. Я считаю, что любой человек должен свою силу показывать на тренировках, в зале. Чтобы на улице нигде не дрались.

Я почти весь месяц до боя проболел и в общем сделал 12 тренировок. Но я в форме, все нормально», — цитирует Пираева РЕН ТВ.

Все поединки пройдут во Дворце гимнастики Ирины Винер сегодня, 21 апреля. Телеканал РЕН ТВ покажет главные бои в прямом эфире.