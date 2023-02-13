Фомич — о поединке с Хановым: «У нас будет очень крутой и яркий бой»

Боец Олег «Фомич» Фомичев по прозвищу «Фомич» рассказал, что думает о своем предстоящем сопернике Марселе Ханове.

«Я к каждому своему сопернику отношусь только с уважением. Марсель — обычный, скромный парень. Мне нравится, что он ведет себя хорошо без громких слов. Такое поведение я приветствую. Он нормальный парень, хороший спортсмен и хороший боец. Считаю, что у нас будет очень крутой и яркий бой.

Что касается сильных сторон, у него тяжелый удар, как у всех в тяжелом весе. Он сильно попадал ребятам, они падали. Но более конкретно могу сказать о нем только после боя. Я не верю картинке и считаю, что надо это почувствовать на себе», — цитирует Фомичева Metaratings.ru слова Фомичева.

Фомичев и Ханов проведут бой 17 февраля. Их встреча возглавит турнир Top Dog 19.