Возбуждено дело по факту драки Шарабутдина Магомедова, избившего мужчину в дагестанском ТЦ

Полиция Дагестана возбудила дело об административном правонарушении сразу после того, как в интернет попала запись с камер видеонаблюдения, на которой 28-летний российский боец Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (8-0) избил мужчину в ТЦ в Дагестане за то, что тот поцеловал свою девушку. Об этом сообщило МВД республики в своем Telegram-канале.

«Участники событий после конфликта, закончившегося дракой, пришли к согласию, примирились, в полицию никто из них, как и из очевидцев, не обращался, — сказано в сообщении ведомства. — Более того, их близкие позаботились о том, чтобы кроме очевидцев и самих участников, никто более об инциденте в последующем не узнал.

Они пришли на следующий день к охране и администрации ТЦ, попросили скопировать видео (для себя), и удалить все исходники. Что, собственно говоря, по заверению сотрудников ТЦ, и было сделано. Кто, и с какой целью, спустя 3 месяца, распространил видео, если обе стороны пришли к примирению и взаимных претензий не имели?

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, в рамках которого будет дана правовая оценка действиям обоих фигурантов. Действия обоих фигурантов подпадают под статью 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Нарушение общественного порядка (в данном случае — драка в общественном месте)".

Магомедов в последний раз дрался 26 февраля на Arena Global 17 в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Россиянин победил техническим нокаутом в первом раунде.