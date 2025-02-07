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7 февраля 2025, 19:32

Жумагулов назвал два самых запоминающихся боя в карьере

Руслан Минаев

Казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов рассказал о самых запоминающихся боях в карьере.

«Каждая победа была эмоционально важной и нужной. Но если выбирать, то особенно значимыми для меня стали бои против Артура Багаутинова и Али Багаутинова», — цитирует Жумагулова Legalbet.kz.

В 2017 году казахстанец нокаутировал Артура Багаутинова во втором раунде в турнире Fight Nights Global 62 в Москве. В 2019 году он победил раздельным решением судей Али Багаутинова в турнире Fight Night Global 95 в Сочи.

Источник: legalbet.kz
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Жалгас Жумагулов
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