Жумагулов назвал два самых запоминающихся боя в карьере

Казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов рассказал о самых запоминающихся боях в карьере.

«Каждая победа была эмоционально важной и нужной. Но если выбирать, то особенно значимыми для меня стали бои против Артура Багаутинова и Али Багаутинова», — цитирует Жумагулова Legalbet.kz.

В 2017 году казахстанец нокаутировал Артура Багаутинова во втором раунде в турнире Fight Nights Global 62 в Москве. В 2019 году он победил раздельным решением судей Али Багаутинова в турнире Fight Night Global 95 в Сочи.