Туменов считает, что в поединке по кикбоксингу Гончаров не продержится и раунда
Российский боец ММА, выступающий в легком весе, Биберт Туменов, двоюродный брат Альберта Туменова, ответил на предложение другого бойца смешанного стиля — Андрея Гончарова провести поединок по кикбоксингу.
«Мне интересны любые бои, в том числе с Гончаровым. Однако я не думаю, что он продержится со мной даже раунд по правилам кикбоксинга», — сказал Туменов Vprognoze.ru.
Биберт Туменов и Андрей Гончаров уже встречались в бою по правилам ММА в турнире АСА 147 в ноябре 2022 года. Тогда Туменов одержал победу единогласным решением судей. Ранее Гончаров выражал желание провести с Туменовым поединок по кикбоксингу, в котором будут разрешены удары коленями и локтями.
Источник: Vprognoze.ru
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