Туменов считает, что в поединке по кикбоксингу Гончаров не продержится и раунда

Российский боец ММА, выступающий в легком весе, Биберт Туменов, двоюродный брат Альберта Туменова, ответил на предложение другого бойца смешанного стиля — Андрея Гончарова провести поединок по кикбоксингу.

«Мне интересны любые бои, в том числе с Гончаровым. Однако я не думаю, что он продержится со мной даже раунд по правилам кикбоксинга», — сказал Туменов Vprognoze.ru.

Биберт Туменов и Андрей Гончаров уже встречались в бою по правилам ММА в турнире АСА 147 в ноябре 2022 года. Тогда Туменов одержал победу единогласным решением судей. Ранее Гончаров выражал желание провести с Туменовым поединок по кикбоксингу, в котором будут разрешены удары коленями и локтями.