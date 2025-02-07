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7 февраля 2025, 16:35

Жумагулов рассказал о двух самых запоминающихся боях в карьере

Камила Абдурахманова
корреспондент

Казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов рассказал о двух самых запоминающихся боях в карьере.

«Каждая победа была эмоционально важной и нужной. Но если выбирать, то особенно значимыми для меня стали бои против Артура Багаутинова и Али Багаутинова», — сказал Жумагулов Legalbet.kz.

В 2017 году в турнире Fight Nights Global 62 в Москве Жумагулов из Казахстана отправил в нокаут Артура Багаутинова во втором раунде.

В 2019 году он одержал победу над Али Багаутиновым раздельным решением судей в турнире Fight Night Global 95 в Сочи.

С июля 2020 по июнь 2023 года Жумагулов провел 7 боев в UFC, где потерпел 6 поражений и одержал 1 победу.

20 декабря 2024 года состоялся дебют Жумагулова в боксе против Раванд Оуба из Норвегии. По итогам четырех раундов судьи вынесли решение в пользу казахстанского спортсмена.

Источник: Legalbet.kz
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Жалгас Жумагулов
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