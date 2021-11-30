Действующий чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе Вагаб Вагабов отреагировал на новость о том, что его следующим соперником станет тяжеловес Вячеслав Дацик. Ожидается, что бой пройдет по правилам бокса под эгидой AMC Fight Nights.

Вдобавок Вагабов вспомнил тюремное прошлое Рыжего Тарзана. По его словам, Дацик издевался над беспомощными мужиками в местах не столь отдаленных.

«Недавно услышал из интервью Амира Мурадова, что Вячеслав Дацик изъявил желание подраться со мной по правилам бокса. Хотя буквально пару недель назад отказался от боя по правилам ММА против меня, аргументируя это, тем что типа я буду бороться (вот что делает одна схватка на чемпионате Дагестана по вольной борьбе).

Что касается меня, то я готов подраться по любым правилам, бой с ним это не только спорт-это мой личный интерес разбить ему лицо, за все его притязания над беспомощными мужиками, где

Вячеслав «ХОЗБАНДИТ» Дацик издевался в тюрьме, пользуясь своим физическим превосходством.

Надеюсь бой по боксу — это не пустые его слова и он не сольётся. А вопросы я задам ему на пресс-конференции.

У него два варианта:

признать ошибки и извиниться перед мужиками;

Или ответить достойно на них (что маловероятно)", — написал Вагабов в своем Instagram.

На счету Вагабова в ММА 28 побед, 1 поражение и 1 ничья. У Дацика — 6 побед и 8 поражений (согласно Sherdog). Боец в последние годы активно выступает по правилам бокса.