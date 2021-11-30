Дацик ответил на обвинения Вагабова в издевательствах над заключенными

Российский боец ММА, боксер Вячеслав Дацик прокомментировал обвинения бойца Вагаба Вагабова в том, что он, находясь в тюрьме, издевался над заключенными. Дацик провел в местах лишения свободы больше 10 лет.

Ранее стало известно, что между ним и Вагабовым может пройти бой на турнире AMC Fight Nights.

«Сарынь на кичку! Всем здравия, — написал Дацик в Instagram. — Проснулся сегодня, зашел в личку и вижу, что там много сообщений с фейковых страниц, что я какой-то ХОЗБАНДИТ. В общем, поясняю этот вопрос раз и навсегда. Администрация во время первых сроков хотела меня сломать, навязать мне других дел, но не получилось. Там были и прессовщики, и цирики, и Тайфун. Один раз избили так, что в прямом смысле треснула голова, и я потом полгода не мог спать. Не знаю, как выжил тогда. Так как врача мне не давали.

Если кому-то от меня и доставалось, то это только насильникам и барыгам. Так как ненавижу я этих людей. Одни издеваются над беззащитными женщинами, другие ломают жизни и подсаживают детей и потерявшихся людей на наркотики. Если бы за это не сажали, я бы и сейчас наказывал этих нелюдей и мразей. Да, иногда дрался с другими заключенными. Но эти драки были обоюдные. Все, кто сидел со мной, могут это подтвердить. Больше на эту тему общаться ни с кем не буду. Всем добра и не попадайте в тюрьму! Там нечего делать".