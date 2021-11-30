Чимаев бросил вызов бывшему чемпиону UFC в тяжелом весе Леснару

Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев бросил вызов экс-чемпиону UFC в тяжелом весе Броку Леснару. Непобежденный Чимаев предложил американскому ветерану драться до тех пор, пока один из них не уступит досрочно.

«Брок Леснар, давай будем драться, пока один из нас не покинет клетку», — написал Чимаев в Twitter.

На счету Чимаева в ММА 10 побед в 10-ти поединках. Последний бой он провел в октябре на UFC 267, задушив в первом раунде Ли Джинглиана.

Леснар последний раз дрался в июле 2016 года на турнире UFC 200, выиграв у Марка Ханта единогласным решением судей. Позднее бой признали несостоявшимся, так как в пробах Леснара обнаружили следы применения допинга. Всего на счету 44-летнего Леснара пять побед и три поражения.