Умар Нурмагомедов опубликовал трогательное видео в память об умершем дяде

Российский боец Умар Нурмагомедов, троюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, опубликовал в Instagram трогательное видео, посвященное отцу Хабиба — Адбулманапу Нурмагомедову.

На видео собраны кадры разных лет, где Нурмагомедов-старший дает интервью, а также кадры с различных турниров и тренировок.

«Тебя не хватает, дядя. Пусть Аллах простит тебя по Милости Своей и введет в Райские сады», — написал Умар.

Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июня прошлого года из-за осложнений, связанных с коронавирусом.