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Боец MMA Исмаилов показал, как сдал тест на коронавирус

1 июня 2020, 23:36
Магомед Исмаилов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Магомед Исмаилов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боец ММА Магомед Исмаилов опубликовал новый пост в Instagram. 33-летний российский боец показал, как прошел тест на коронавирус.

— Вы как-то слишком глубоко, по-моему, палочку засунули. Чуть глаза не коснулись, — сказал врачам Исмаилов на видео.

«Неприятная процедура на выявление COVID-19. В конце видео люди с большой камерой задавали вопросы, пришлось мне вытащить свою и задать им аналогичный», — подписал видео российский боец.

На счету Магомеда Исмаилова 16 побед и два поражения в MMA, один поединок признан несостоявшимся.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 1 июня всего зарегистрировано 414 878 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 855 летальных исходов, выздоровело 175 877 человек.

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