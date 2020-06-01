Боец MMA Исмаилов показал, как сдал тест на коронавирус

Российский боец ММА Магомед Исмаилов опубликовал новый пост в Instagram. 33-летний российский боец показал, как прошел тест на коронавирус.

— Вы как-то слишком глубоко, по-моему, палочку засунули. Чуть глаза не коснулись, — сказал врачам Исмаилов на видео.

«Неприятная процедура на выявление COVID-19. В конце видео люди с большой камерой задавали вопросы, пришлось мне вытащить свою и задать им аналогичный», — подписал видео российский боец.

На счету Магомеда Исмаилова 16 побед и два поражения в MMA, один поединок признан несостоявшимся.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 1 июня всего зарегистрировано 414 878 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 855 летальных исходов, выздоровело 175 877 человек.