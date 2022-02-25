Генри Сехудо назвал топ-5 бойцов UFC в истории. Хабиба в списке нет

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) рассказал, какие бойцы по его мнению входят в топ-5 лучших бойцов UFC в истории.

«Мой топ-5? На первое место я поставлю Джона Джонса, на второе — Деметриуса Джонсона, на третье — Андерсона Сильву, на четвертое — Генри Сехудо, на пятое — Жоржа Сен-Пьера, — сказал Сехудо в подкасте YouTube-канала The Triple C & Schmo Show. — Что касается меня, то я победил лучших парней в мире. В последних четырех боях я одолел трех членов Зала славы UFC: Деметриуса Джонсона, Ти Джея Диллашоу и Доминика Круза».

Когда Сехудо спросили, почему он не включил в список Хабиба Нурмагомедова (29-0), Сехудо ответил: «Я считаю, что Хабиб входит в топ-10 бойцов в истории, потому что он выиграл в UFC 12 боев, как я. Если бы он (Хабиб. — Прим. «СЭ») завоевал второй пояс, а затем провел еще одну защиту, то я бы поставил его даже выше себя».

Сехудо завершил карьеру в UFC после боя с Домиником Крузом (24-3) 9 мая 2020 года на турнире UFC 249. Сехудо победил Круза во втором раунде техническим нокаутом.

Давид Хачатрян