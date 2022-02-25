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Сегодня, 16:48

Соннен: «Бобби Грин — самый тяжелый соперник в карьере Махачева»

Соннен назвал Грина самым тяжелым соперником в карьере Махачева

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен дал прогноз на предстоящий бой Ислама Махачева (21-1) и Бобби Грина (29-12) на UFC Fight Night 202.

«Хотите знать, на кого я ставлю в этом бою? На Ислама Махачева, — сказал Соннен в подкасте на своем YouTube-канале. — Но я хочу дать вам больше, чем просто результат. Этот бой будет отличаться [от предыдущих боев Махачева].

Если Бобби Грин заставит Махачева делать то, что тот никогда не делал (перейти к плану Б. — Прим. «СЭ»), Бобби сможет выиграть. Бобби Грин — самый тяжелый соперник в карьере Махачева».

Махачев проведет следующий бой против Грина 27 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, Невада (27 февраля). Поединок состоится в промежуточном весе (160 фунтов) и станет главным боем вечера.

Давид Хачатрян

Ислам Махачев
UFC
ММА
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