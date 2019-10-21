Боец ММА Анатолий Малыхин — в гостях у «СЭ»
13:45
Сегодня, 21 октября, в 14.00 на Youtube-канале «СЭ» — прямой эфир с одним из самых перспективных российский бойцов смешанного стиля Анатолием Малыхиным. Ведущий — Михаил Потапов.
Главные темы:
— О тренировках с Федором Емельяненко
— О дружбе с репером Бастой
— О болельщиках «Спартака» среди бойцов ММА
— О бое Александра Емельяненко и Михаила Кокляева
— О премии в 30 тысяч долларов тому, кто победит Малыхина
— Об Абдулрашиде Садулаеве и звездах вольной борьбы
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