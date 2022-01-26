Рашад Эванс: «Пиковый Джон Джонс победил бы Франсиса Нганну»

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Рашад Эванс на YouTube-канале «PBD Podcast» предположил, как бы сложился поединок пикового Джона Джонса с нынешним чемпионом в тяжелом весе Франсисом Нганну.

Рашад Эванс: «В последних боях Джон Джонс пропускал тяжелые удары, у него наметились новые слабости. Если он не закроет их, поднявшись в тяжелый вес, по нему снова попадут, но это уже будут попадания от тяжеловесов»

Ведущий: «А как насчет пикового Джонса? Пиковый Джонс против Нганну — кто бы победил?»

Рашад Эванс: «Ууух. Джон Джонс был нечто особенным на своем пике. То, что он делал в те годы — это просто какой-то сумасшедший уровень. Он был настолько креативным и в то же время бесстрашным. А когда вы креативны и бесстрашны, и атлетичны и динамичны, с такими габаритами, то... Я бы поставил на Джона Джонса в этом бою. Люди не отдают ему должное за все то, что с ним произошло вне клетки, но если мы говорим о таланте, то вы обязаны признавать его. У него был совершенно особый набор навыков. И еще одна его сильная черта — когда его жизнь за пределами клетки разваливалась, катилась к черту, он умел выходить в клетку и фокусироваться, отметать все, что произошло. Я, например, не мог отделить мою личную жизнь от карьеры. А он мог».

Джонс провел последний бой в феврале 2020-го, выиграв единогласным решением у Доминика Рейеса.