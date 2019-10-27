Боец атаковал рефери после поражения в Bellator

Американский боец Маркус Сурин атаковал рефери в клетке после поражения от соотечественника Девина Пауэлла на турнире Bellator 232.

В конце второго раунда Пауэлл провел удушающий прием. Сурин выключился. Однако, когда Пауэлл снял захват Сурин пришел в себя и атаковал рефери, схватив того за ногу, но через несколько секунд отпустил. Судя по всему, боец находился в полубессознательном состоянии.

На счету 38-летнего Сурина 6 побед и 2 поражения в ММА. У 31-летнего Пауэлла — 10 побед и 4 поражения.