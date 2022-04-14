Стерлинг: «Дана Уайт не любит грэпплеров, если только ты не Хабиб»

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (20-3) раскритиковал главу организации Дану Уайта за то, что тот после турнира UFC 273 заявил на пресс-конференции, что по его подсчетам победу одержал Петр Ян (16-3).

«Дана всегда будет поливать мое имя грязью, — приводит слова Стерлинга издание BJ Penn. — Особенно после первого боя, потому что он был уверен, что у меня нет шансов в реванше. Дана списал меня со счетов, невзирая на все мои достижения в спорте, но меня это не сильно беспокоит. Настало время переживать ему. Дана не знает, как судить бой. Возможно, он позволил своим эмоциям взять верх, потому что был заинтересован в победе Яна, а я разрушил их планы. Это случалось и в прошлом. Всякий раз, когда мы разговариваем, Дана очень сердечен на мне, но когда дело доходит до боев, он не любит таких грэпплеров, как я, если только ты не Хабиб».

Стерлинг победил Яна раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида (США).