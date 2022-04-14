Стерлинг: «Я бесспорный и единственный король легчайшего дивизиона»

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (20-3) заявил, что он специально отдал последние два раунда Петру Яну (16-3), так как чувствовал, что забрал первые три.

«В четвертом раунде я чувствовал, что забрал первые три раунда, — сказал Стерлинг на The MMA Hour. — Поэтому я подумал, что могу отдать следующие два. Если бы я хотел встать в четвертом раунде, я бы это сделал. Но я стал использовать джиу-джитсу, потому что очень часто отрабатываю ее на тренировках. Я просто принял пассивную позицию, чтобы немного расслабиться. Я провел умный бой. Отдал ему два раунда, которые с легкостью мог выиграть. Мой бензобак не был проблемой. Мне удалось всех их заткнуть. Я бесспорный и единственный король легчайшего дивизиона».

Стерлинг победил Яна раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.