Блогеров восхитила битва взглядов девушек-боксеров перед турниром «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

В интернете активно комментируют битву взглядов участниц турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В одном из поединков по правилам бокса сразятся девушки — Фатима «Осетинская амазонка» Дудиева из Беслана и Татьяна Алексеева из Москвы.

После церемонии взвешивания они провели дуэль взглядов. В какой-то момент Фатима поставила свой кулак слишком близко к лицу Татьяны. Москвичке пришлось отодвинуть руку оппонентки на приличное расстояние.

Дуэль взглядов пришлось остановить Рою Джонсу. Он развел соперниц по сторонам и сфотографировался с ними.

«Сделай ей завтра макияж от Фатимы Дудиевой», — призвал «Осетинскую амазонку» один из подписчиков.

«Фатюша разнеси ее», — написал Дудиевой поклонник.

Поклонники Татьяны Алексеевой называют ее «принцессой» и ожидают от нее «горячего боя».

Отметим, что Фатиму Дудиеву многие спортивные паблики в социальных сетях за яркую внешность и любовь к фотоссесиям называют самой красивой девушкой в боксе. У нее довольно-таки много подписчиков. Ее также сравнивают с героиней фильма «Малышка на миллион».

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». РЕН ТВ будет транслировать эти боксерские бои в прямом эфире.