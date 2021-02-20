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Блогеров восхитила битва взглядов девушек-боксеров перед турниром «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

12:44

В интернете активно комментируют битву взглядов участниц турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В одном из поединков по правилам бокса сразятся девушки — Фатима «Осетинская амазонка» Дудиева из Беслана и Татьяна Алексеева из Москвы.

&laquo;Бойцовский клуб РЕН&nbsp;ТВ&raquo;.«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: кард турнира и когда смотреть

После церемонии взвешивания они провели дуэль взглядов. В какой-то момент Фатима поставила свой кулак слишком близко к лицу Татьяны. Москвичке пришлось отодвинуть руку оппонентки на приличное расстояние.

Дуэль взглядов пришлось остановить Рою Джонсу. Он развел соперниц по сторонам и сфотографировался с ними.

«Сделай ей завтра макияж от Фатимы Дудиевой», — призвал «Осетинскую амазонку» один из подписчиков.

«Фатюша разнеси ее», — написал Дудиевой поклонник.

Поклонники Татьяны Алексеевой называют ее «принцессой» и ожидают от нее «горячего боя».

Отметим, что Фатиму Дудиеву многие спортивные паблики в социальных сетях за яркую внешность и любовь к фотоссесиям называют самой красивой девушкой в боксе. У нее довольно-таки много подписчиков. Ее также сравнивают с героиней фильма «Малышка на миллион».

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». РЕН ТВ будет транслировать эти боксерские бои в прямом эфире.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/x/804590-boi-krasotok-blogerov-voskhitila-bitva-vzgliadov-devushek-bokserov

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