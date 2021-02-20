Участница турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» пообещала разбить лицо «Осетинской амазонке»

Участница турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Татьяна Алексеева заявила, что «разукрасит» лицо своей сопернице Фатиме «Осетинской амазонке» Дудиевой.

«Приветствую тебя, Фатима, видела, как ты боксируешь, поэтому специально ради тебя из кикбоксинга я перехожу в профессиональный бокс, чтобы разукрасить твое лицо. Посмотрим, сможешь ли ты сделать свой вес, чтобы не травмировать саму себя, встретимся на ринге. Ты еще не встречала таких, как я», — цитирует РЕН ТВ Алексееву.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл». РЕН ТВ будет транслировать эти боксерские бои в прямом эфире.