Хабиб: «Нужно, чтобы хотя бы 20 процентов были с мозгами. Остальные 80 пусть с мышцами будут»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов посоветовал бойцу ММА Магомеду Исмаилову воспитывать в подрастающем в Дагестане поколении любовь к учебе. Нурмагомедов убежден, что умственное развитие должно стоять на первом месте, а потом уже спорт. Разговор с Хабибом выложен на Youtube-канале Исмаилова.

— Ты хоть чуть-чуть в своих инстаграм-постах кроме ха-ха говори: «Ребята, учитесь», — сказал Хабиб. — Потому что у нас в Дагестане процентов 80 — борцы, и 20 — инвалиды. Ты понял, инвалиды почему они инвалиды?

— Я в курсе, брат, — отреагировал Мага.

— Нам нужно, чтобы хоть процентов было 20 с мозгами, а остальные 80 пускай с мышцами будут. Эти 20 процентов должны быть управленцами. Твоя и моя задача посыл сделать им, чтобы они учились сначала, а потом только тренировались. Нужно чтобы они покупали книги, любили читать. Необходимо направить внимание на то, чтобы наши дети не только хотели Хабибами стать или Магомедами Исмаиловыми, а врачами, инженерами, учителями.

— Вот теперь я в своем Instagram буду как можно больше призывать людей к учебе, — поддержал Магомед Хабиба.

Также Хабиб подчеркнул, что если «безмозглый человек становится сильным», то становится «социально опасным человеком».