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Петр Ян рассказал о подготовке к бою со Стерлингом

14:07
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Чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян признался, что не испытывает особых эмоций в преддверии первой защиты пояса против американского бойца Алджамейна Стерлинга.

Ян проведет защиту титула в бою со Стерлингом в ночь на 7 марта по московскому времени в Лас-Вегасе.

«Я впервые проходил полноценный лагерь в Америке, — приводит РИА Новости слова Яна. — В отличие от Таиланда, где у меня есть определенная система тренировок, в Америке поначалу многое было непривычно. Но мы подстроились и прошли неплохой лагерь. В АТТ (зал American Top Team) все бойцы известные, все выступают в топовых организациях. Это моя первая защита, особых эмоций нет. Я сконцентрирован, так как понимаю, что это очень важный для меня поединок».

В активе россиянина 15 побед в ММА при одном поражении. На счету Стерлинга 19 побед и три поражения.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210225/yan-1598918273.html

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