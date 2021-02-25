Петр Ян рассказал о подготовке к бою со Стерлингом

Чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян признался, что не испытывает особых эмоций в преддверии первой защиты пояса против американского бойца Алджамейна Стерлинга.

Ян проведет защиту титула в бою со Стерлингом в ночь на 7 марта по московскому времени в Лас-Вегасе.

«Я впервые проходил полноценный лагерь в Америке, — приводит РИА Новости слова Яна. — В отличие от Таиланда, где у меня есть определенная система тренировок, в Америке поначалу многое было непривычно. Но мы подстроились и прошли неплохой лагерь. В АТТ (зал American Top Team) все бойцы известные, все выступают в топовых организациях. Это моя первая защита, особых эмоций нет. Я сконцентрирован, так как понимаю, что это очень важный для меня поединок».

В активе россиянина 15 побед в ММА при одном поражении. На счету Стерлинга 19 побед и три поражения.