Гусейнов извинился за интервью про А. Емельяненко: «Если завтра с ним что-то случится, 60 заявлений будет»

Боец ММА Артур Гусейнов извинился перед близкими людьми за интервью, в которых он на эмоциях отреагировал на слова Александра Емельяненко в свой адрес. Ранее тяжеловес назвал Гусейнова животным и дагестанской свиньей.

Услышав эти слова, Гусейнов дал интервью многим изданиям. В частности, средневес во время беседы с Вадимом Тихомировым из YouTube-канала «Разрешите Вас Перебить» заявил, что Емельяненко тем самым оскорбил всех дагестанцев, добавив, что бойца уже ищут. Вдобавок Гусейнов допустил, что, когда будет бить Емельяненко, у соперника из «ж*** [пятой точки] может выйти арматура».

«Хотел бы принести извинения за то, что в интервью чуть-чуть не выдержал. Извиняюсь не перед Сашей, а перед моими братьями, друзьями, сестрами. Чуть-чуть на агрессии, сами понимаете, [что это] эмоции. Я думаю, если любому такую чушь прогнали бы, тоже на эмоциях был бы. Но ничего страшного. А так пусть живет своей жизнью. Завтра с ним что-то случится, 60 заявлений будет. Из-за этого... Время покажет. И все. А так я извиняюсь еще раз за такое чуть-чуть жесткое интервью. По-другому никак невозможно было таким недостойным людям», — сказал Гусейнов в сторис Instagram.