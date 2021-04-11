Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг ответил российскому бойцу Петру Яну по поводу его слов о том, что американца надо лишить титула.

«Петр Ян пытается сбежать, узнав, что я лечу шею. Значит, пока я лечу шею, ты убегаешь? Ты разве не сибирский гангстер, который хочет вернуть пояс? Ты решил подраться с кем-то другим. Ты не хочешь драться со мной, ты хочешь другого соперника.

Похоже, что ты боишься. Я хочу реванша, а ты нет. Дай мне знать, что ты собираешься делать. Моя команда со мной, мы хотим драться. А ты говоришь, что не хочешь реванша и считаешь, что меня должны лишить титула.

Почему же у тебя не отобрали титул, когда ты снялся с нашего боя и удерживал пояс девять месяцев? Давай поговорим об этом", — сказал Стерлинг в видео в Twitter.

Ранее Ян призвал лишить Стерлинга титула UFC после его слов о вынужденном отказе от реванша из-за состояния здоровья.

В марте бойцы провели поединок в Лас-Вегасе на UFC 259. Бой остановили в 4-м раунде после того, как россиянин нанес сопернику неумышленный удар коленом в голову. За это Петра дисквалифицировали, лишив его титула UFC в легчайшем весе.