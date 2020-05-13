«Без меня этот корабль потонет». Макгрегор недоволен UFC?
09:37
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор опубликовал новый пост в Twitter. Ранее ирландец вызвал на бой временного чемпиона организации в легком весе Джастина Гэтжи. Американец победил соотечественника Тони Фергюсона в главном поединке UFC 249 техническим нокаутом в пятом раунде.
— Без меня этот корабль потонет, — написал Макгрегор. — Никогда этого не забывайте.
На счету 31-летнего Макгрегора 22 победы и 4 поражения. На UFC 246 в первом раунде он нокаутировал Дональда Серроне.
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