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«Без меня этот корабль потонет». Макгрегор недоволен UFC?

09:37
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Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор опубликовал новый пост в Twitter. Ранее ирландец вызвал на бой временного чемпиона организации в легком весе Джастина Гэтжи. Американец победил соотечественника Тони Фергюсона в главном поединке UFC 249 техническим нокаутом в пятом раунде.

— Без меня этот корабль потонет, — написал Макгрегор. — Никогда этого не забывайте.

На счету 31-летнего Макгрегора 22 победы и 4 поражения. На UFC 246 в первом раунде он нокаутировал Дональда Серроне.

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