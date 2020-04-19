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Бетербиев пояснил, что будет болеть за Хабиба в бою с Сен-Пьером

01:36
Хабиб Нурмагомедов. Фото MMA Junkie
Хабиб Нурмагомедов. Фото MMA Junkie
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Российский боксер, чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (15-0) опроверг новости о том, что будет болеть за канадца Жоржа Сен-Пьера (26-2) в возможном бою с российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым (28-0).

Ранее Бетербиев ответил на вопросы болельщиков в Instagram. У него, в частности, спросили, за кого он будет болеть — за Сен-Пьера или за Хабиба — если бой между ними состоится. Ряд российских СМИ передали слова боксера так, будто он сказал, что будет болеть за земляка, а земляком назвал канадца Сен-Пьера.

— Чуть-чуть, может, не так поняли меня. Я сказал, что буду болеть за земляка — за Хабиба, хотя я здесь, в Канаде, общаюсь с Жоржем. Но я думаю, что это уже не актуально, что этого боя уже не будет, — сказал Бетербиев «СЭ».

Бетербиев, чеченец по национальности, родился в Хасавюрте (Дагестан), а с 2013 года тренируется в канадском Монреале. (Михаил Потапов)

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