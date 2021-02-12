Бернс опубликовал видео последней совместной тренировки с Усманом

Претендент на титул UFC в полусреднем весе бразилец Гилберт Бернс выложил в сеть видео последней совместной тренировки с действующим чемпионом дивизиона нигерийцем Камару Усманом.

Бернс и Усман долгое время тренировались под руководством знаменитого тренера Генри Хуфта в зале Hard Knocks 365, который расположен во Флориде.

«Кадры моей последней тренировки с Камару Усманом — UFC 258», — такой заголовок Бернс сделал к видео, которое опубликовал на своем канале в YouTube.

Поединок Бернс — Усман станет главным событием номерного турнира UFC 258, который состоится в ночь на 14 февраля в Лас-Вегасе.

На счету 34-летнего Бернса 19 побед и 3 поражения в ММА. У 33-летнего Усмана 17 побед и 1 поражение.