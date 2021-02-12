Чемпион мира по боксу Бивол считает Макгрегора главным популяризатором UFC

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол отметил, что превосходство мероприятий UFC над вечерам бокса сейчас очевидна.



— Бойцовские вечера UFC действительно охватывают большую аудиторию, чем аналогичные мероприятия в боксе. Есть статистика, которая это подтверждает. Что же поделать, сейчас ситуация сложилась таким образом, но я верю в свой любимый вид спорта. У нас тоже есть харизматичные персонажи. Я считаю, такими людьми можно смело назвать Усика, Джошуа, Фьюри. Последний — большой весельчак. Очень интересно наблюдать за Саулем «Канело» Альваресом, Геннадием Головкиным. Есть качественный легковес — Джервонта Дэвис. В MMA тоже хватает таких бойцов, но Конор уникален в своем роде. Во многом благодаря ему так взлетела популярность MMA.



24 января Макгрегор проиграл Дастину Порье нокаутом во втором раунде, хотя в первом раунде имел явное преимущество и выиграл его по очкам. На его счету 22 победы при 5 поражениях в ММА.