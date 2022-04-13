Бернс: «Мы с Чимаевым еще увидимся»

Четвертый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс (20-5) заявил, что он жалеет, что его бой против Хамзата Чимаева (11-0) не был пятираундовым.

«Единственное, о чем я по-настоящему жалею, это то, что я согласился на трехраундовый бой, — сказал Бернс в интервью ESPN. — Должно было быть 5 раундов. Я мог бы дожать его. Я позвонил менеджеру и попросил выбить бой на 5 раундов, но в итоге UFC отказались. Вот об этом я жалею больше всего. Тогда мы бы узнали, кто бы сдался первым. Мы с Хамзатом еще увидимся. Я проведу еще с ним один бой. Я больше не хочу биться в трехраундовых боях. Я согласен на реванш».

Бернс проиграл Чимаеву единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.