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«Будет победа Харитонова». Хрюнов — о бое с Емельяненко

Хрюнов заявил, что Харитонову и Емельяненко стоит встретиться
Роман Шишов
Корреспондент
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Российский спортивный менеджер и промоутер Владимир Хрюнов рассказал, как бойцам Сергею Харитонову и Александру Емельяненко стоит решить свой конфликт.

По его словам, спортсменам нужно встретиться лично без промоутеров и менеджеров, чтобы понять, стоит ли продолжать полемику в социальных сетях.

«Думаю, что это сейчас совершенно разные величины. Со спортивной точки зрения ждать нечего — будет победа Сергея Харитонова, — цитирует «РБ Спорт» Хрюнова. — Что касается медиа-противостояния, я бы посоветовал ребятам встретиться вне ринга и вне внимания деятелей, чтобы выяснить, если ли у них личные вопросы и попробовать прекратить полемику. Если назначу дату, мы с удовольствием бой сделаем».

Харитонов и Емельяненко уже много лет обмениваются оскорблениями через социальные сети. Однако, несмотря на разговоры, повторного боя между ними никто не устраивает.

В их первом бою, который прошел в сентябре 2006 года, Емельяненко победил техническим нокаутом в первом раунде.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-hryunov-dal-sovet-sergeyu-haritonovu-i-aleksandru-emel-yanenko/
Александр Емельяненко
Сергей Харитонов
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