Чимаев — Бернсу: «В 5 раундах я заберу твою душу»

Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев (11-0) отреагировал на высказывание Гилберта Бернса (20-5), который заявил, что он хочет провести реванш с Чимаевым в пятираундовом поединке.

«В пятираундовом бою я заберу твою душу. Скоро увидимся, парнишка», — написал Чимаев в соцсетях.

Ранее Бернс заявил: «Единственное, о чем я по-настоящему жалею, это то, что я согласился на трехраундовый бой, — сказал Бернс в интервью ESPN. — Должно было быть 5 раундов. Я мог бы дожать его. Я позвонил менеджеру и попросил выбить бой на 5 раундов, но в итоге UFC отказались. Вот об этом я жалею больше всего. Тогда мы бы узнали, кто бы сдался первым. Мы с Хамзатом еще увидимся. Я проведу еще с ним один бой. Я больше не хочу биться в трехраундовых боях. Я согласен на реванш».

Чимаев победил Бернса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Эта победа позволила Чимаеву подняться на 3-ю строчку рейтинга UFC в полусреднем весе.