Бенил Дариуш: «Хабиб проиграл Тибау в 2012 году»

Четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Бенил Дариуш (22-4) считает, что Хабиб Нурмагомедов (29-0) в 2012 году проиграл бразильцу Глейсону Тибау (37-18).

«Да, я по-прежнему думаю, что Хабиб проиграл Тибау. Если посмотреть их бой, то он не нанес Тибау никакого ущерба, не смог его перевести. Единственное, что было у Хабиба, это контроль октагона», — сказал Дариуш в интервью «СЭ».

Нурмагомедов победил Тибау единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27) на UFC 148 в 2012 году.