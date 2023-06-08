Бенил Дариуш назвал самого сложного соперника в карьере

Четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Бенил Дариуш (22-4) в интервью «СЭ» заявил, что Матеуш Гамрот (22-2) и Диего Феррейра (18-5) были самыми сложными соперниками в его карьере.

— Кого назовете самым сложным и жестким из всех ваших оппонентов?

— Это легко. Гамрот и Феррейра были самым сложными. Гамрота было очень тяжело поймать, он быстро двигается, у него очень хорошая борьба, и он здорово держит удар. Когда я попадал по нему, он все с легкостью съедал. Я не мог в это поверить. И при этом он продолжал идти на меня, это впечатляло.

Дариуш победил Феррейру раздельным решением судей, а Гамрота — единогласным.