Бенил Дариуш: «UFC пообещали мне бой за титул»

Четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Бенил Дариуш (22-4) заявил, что в случае победы над Чарльзом Оливейрой (33-9) отправится в Абу-Даби, чтобы сразиться с чемпионом Исламом Махачевым (24-1).

«Я хотел подраться 6 мая, но в UFC мне отказали, — сказал Дариуш MMA Junkie. — Но меня заверили, что если бой с Оливейрой вновь сорвется, то я гарантированно получу поединок за титул. Надеюсь, я побью Чарльза и отправлюсь в Абу-Даби, чтобы сразиться с Исламом. Думаю, у меня получится избежать травм в бою с Оливейрой».

Дариуш подерется с Оливейрой 10 июня на UFC 289 в Ванкувере, Канада.