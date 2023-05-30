Вахаев заявил, что Евгений Гончаров должен находиться на втором месте в рейтинге лучших российских бойцов

Бывший чемпион ACA в тяжелой весовой категории Мухумат Вахаев заявил, что чемпион лиги в тяжелом весе Евгений Гончаров должен находиться на втором месте в рейтинге лучших российских бойцов.

«ACA — вторая лига в мире. Кто с этим не согласен? Посмотри, какие бои в ACA. Конечно, Ислам как чемпион UFC на первом месте. Предпочтение отдадим ему. Вторым тогда должен быть Женя Гончаров из ACA», — приводит слова Вахаева MMA.Metaratings.ru.

В голосовании приняли участие 32 человека. Чемпион легкого веса UFC Ислам Махачев занял первое место, набрав 508 баллов. Второе место досталось обладателю титула Bellator в полутяжелом дивизионе Вадиму Немкову (453). Закрыл тройку лучших второй номер рейтинга UFC среди тяжеловесов Сергей Павлович (438). Чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров оказался на 15-м месте.