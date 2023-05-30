Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:24

Вахаев заявил, что Евгений Гончаров должен находиться на втором месте в рейтинге лучших российских бойцов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший чемпион ACA в тяжелой весовой категории Мухумат Вахаев заявил, что чемпион лиги в тяжелом весе Евгений Гончаров должен находиться на втором месте в рейтинге лучших российских бойцов.

«ACA — вторая лига в мире. Кто с этим не согласен? Посмотри, какие бои в ACA. Конечно, Ислам как чемпион UFC на первом месте. Предпочтение отдадим ему. Вторым тогда должен быть Женя Гончаров из ACA», — приводит слова Вахаева MMA.Metaratings.ru.

В голосовании приняли участие 32 человека. Чемпион легкого веса UFC Ислам Махачев занял первое место, набрав 508 баллов. Второе место досталось обладателю титула Bellator в полутяжелом дивизионе Вадиму Немкову (453). Закрыл тройку лучших второй номер рейтинга UFC среди тяжеловесов Сергей Павлович (438). Чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров оказался на 15-м месте.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vakhaev-v-rossii-goncharov-vtoroi-posle-makhacheva-255012/
UFC
ММА
3
0
Читайте также
Джокович устроил политический скандал в Париже. В Косове его считают «провокатором»
«Какой позор». Флаг США упал на землю во время гимна, когда рядом висело российское знамя
Эрдоган обсудил с Зеленским урегулирование украинского кризиса
Буданов пригрозил России скорым ответом на ракетные удары
Российские военные взяли в плен у Белогоровки более 20 солдат ВСУ
Электронную очередь введут на границах РФ
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бенил Дариуш: «UFC пообещали мне бой за титул»

Бенил Дариуш дал прогноз на бой Конора и Чендлера
Новости
RSS RSS
Все новости