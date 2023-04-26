Белял Мухаммад заявил, что весит на 20 кг больше лимита полусреднего веса за 11 дней до боя с Бернсом

Топовый полусредневес UFC Белял Мухаммад в интервью ESPN рассказал о серьезном перевесе, который у него наблюдается за 11 дней до боя с Гилбертом Бернсом.

— Сколько ты сейчас весишь?

— 215 [97 кг].

— А сколько обычно весишь за 11 дней до боя?

— Где-то 177 [80 кг]. Но сейчас со мной лучший в этой игре, Иэн Лариос [диетолог], это реально человек, который меняет игру. Он помог выиграть Джамалу Хиллу титул, как ты думаешь, что он сделает для Билли Би? Он прилетел ко мне прямым рейсом с Бали, чтобы помочь с весом. Ментально я сейчас в самом сильном состоянии, котором только можно быть, и это благодаря Рамадану. Что касается функционалки, то три раунда я смогу пройти и во сне. Пять раундов... да я могу посетовать, что я недостаточно бегал, недостаточно тягал веса [для 5 раундов], но 4 и 5 раунды — это время, когда начинают играть роль дух, ментальность, и у меня духа, ментальности и силы воли больше, чем у всех ребят в этом дивизионею

— Дружище, но 215 фунтов... это же 45 фунтов сгонять, если я правильно посчитал

Да, но из этого многое — вода. Утром я вон ел картошку (смеется). У меня были пару раз случаи [когда нужно было очень много гонять].

Поединок Мухаммада и Бернса пройдет 6 мая на UFC 288 в Ньюарке, Нью-Джерси.