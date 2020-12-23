Bellator заинтересован в подписании Энтони Петтиса

Экс-чемпион UFC в легком весе американец Энтони Петтис решил не продлевать контракт с организацией. Скотт Кокер, президент Bellator, намерен встретиться с бойцом, чтобы обсудить возможность сотрудничества.

«Я не знал, что он является свободным агентом. Я уверен, что представители некоторых организаций уже связывались с ним, и мы обязательно поговорим. Чаще всего все зависит от финансовой стороны сделки, потому что всегда есть своя цена. Вторым основным пунктом является, это какие бои мы можем предложить бойцу», — приводит слова Кокера MMA Junkie.

С 2009 по 2010 годы Петтис выступал в лиге WEC, которая принадлежала UFC. Там он стал чемпионом в легком весе. Титул UFC он завоевал в 2013 году, в 2014-м провел его защиту, а в 20-15-м утратил. Петтис выступал в UFC в трех весовых категориях — полулегкой (1-1), легкой (7-7) и полусредней (3-1). Всего у американца 24 победы и 10 поражений в ММА. Последний бой он провел в ночь на 20 декабря, выиграв единогласным решением судей у Алекса Мороно.