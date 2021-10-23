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Токов победил Давлатмуродова на Bellator 269

22:33

Российский боец ММА Анатолий Токов победил представителя Таджикистана Шарафа Давлатмуродова. Бой состоялся в главном карде турнира Bellator 269 в Москве.

Поединок прошел все три раунда. Токов победил раздельным решением судей.

31-летний Анатолий Токов одержал 30-ю победу в ММА при двух поражениях. У его 29-летнего соперника 18 побед, пять поражений и одна ничья.

В главном событии вечера единоборств сразятся россиянин Федор Емельяненко и американец Тимоти Джонсон.

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Евгений Петров все материалы автора
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