Жорж Сен-Пьер рассказал, в каком случае вернется в бои

Бывший чемпион в полусреднем и среднем весе Жорж Сен-Пьер (26-2) сообщил, что он готов провести бой, если риск его здоровью будет минимальным.

«Никогда не говори «никогда». Однако мои лучшие годы позади, — сказал канадец в интервью Morning Kombat. — Я смирился с этим... я мог бы принять участие в каком-нибудь спортивном соревновании. Возможно, в боксе или турнире по грэпплингу. Если это будет хорошо организовано и пойдет на пользу делу, то почему бы и нет?

Я рад, что я свободен. Я могу делать все, что захочу... мне просто нравится быть здесь [выступать промоутером боя Пол — Сильва], и я здоров, а это самое главное. Кроме того, я состоятелен, мне не нужно драться. Но я могу выступить, если риск моему здоровью будет минимален. Я не буду участвовать в чем-то сумасшедшем, потому что мои лучшие годы позади".

Сен-Пьер завершил карьеру 5 ноября 2017 года после того, как на UFC 217 он победил Майкла Биспинга (30-9) сабмишном в третьем раунде, выиграв пояс чемпиона в среднем весе.