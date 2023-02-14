Тактаров назвал Волкановски карликовым Макгрегором

Бывший чемпион UFC, а ныне актер Олег Тактаров прокомментировал лидерство австралийца Александра Волкановски в рейтинге бойцов UFC вне весовых категорий.

«Главная причина, почему Волкановски номер один в рейтинге Р4Р — Рeople's Сhoice. Хорошо, что у Ислама поддержка таких порядочных фанатов. Когда его бои проходят, мне не приходят с известных номеров оскорбления в его адрес. Почему Махачев один из моих любимых бойцов — его фан-база такая же культурная, как он сам. Им там делать просто нечего, вот и сидят, пишут — Волкановски, Волкановски! Потому что он харизматичный парень и англоязычный. Даже, когда он лежал в треугольнике в четвертом раунде, и там каждую секунду играл на публику, а пятый раунд — театр одного актера! Он, видимо, получил поддержку от зрителей. Это как Конор Макгрегор: сколько бы он не проигрывал до сих пор его бои хотят смотреть. Английская пресса не очень хорошая — они оспаривают решения. Волкановски — карликовый Конор. Ему нужно веселить публику. Этим он завоевал сердца тех, кто активен в Интернете. Еще два-три боя в защиту и все встанет, как должно быть. Волкановски железно на втором месте. Три человека, которых Р4Р может рассматривать: Махачев, Волкановски, Джон Джонс», — приводит слова Тактарова Sport24.

Ислам Махачев (24-1) победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.