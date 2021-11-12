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Бастрыкин взял под личный контроль дело против брата Хабиба Нурмагомедова

10:44
Усман Нурмагомедов. Фото Twitter
Усман Нурмагомедов. Фото Twitter
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о наезде на полицейского в Дагестане, фигурантом которого стал брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Усман Нурмагомедов.

«Глава ведомства поручил следователям в кратчайшие сроки установить все обстоятельства применения насилия в отношении представителя власти», — говорится на официальном сайте Следственного комитета.

Напомним, что Усмана Нурмагомедова вместе с другом Камалом Идрисовым задержали в Москве по подозрению в наезде на автомобиле на сотрудника полиции в Каспийске. 39-летний полицейский был госпитализирован с ушибом головы и подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.

Усман Нурмагомедов также выступает в MMA и является бойцом Bellator.

Дополнительная информация:

https://sledcom.ru/news/item/1628011/

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