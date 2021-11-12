Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов жестко ответил второму номеру дивизиона Джастину Гэтжи, заявившему о желании драться за пояс следующим.

«В последних 8 боях, Джастин, тебя финишировали трижды. У тебя была возможность стать чемпионом, но ты уснул. Ислам идет на девяти победах подряд, трех победах подряд в 2021 и все они — финишами. Просто заткнись и признай, что Ислам заслуживает титульник, а не ты», — написал Нурмагомедов в Instagram.

7 ноября Гэтжи победил Майкла Чэндлера единогласным решением.