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Хабиб — Джастину Гэтжи: «Просто заткнись и признай, что Ислам Махачев заслуживает титульник, а не ты»

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Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов жестко ответил второму номеру дивизиона Джастину Гэтжи, заявившему о желании драться за пояс следующим.

«В последних 8 боях, Джастин, тебя финишировали трижды. У тебя была возможность стать чемпионом, но ты уснул. Ислам идет на девяти победах подряд, трех победах подряд в 2021 и все они — финишами. Просто заткнись и признай, что Ислам заслуживает титульник, а не ты», — написал Нурмагомедов в Instagram.

7 ноября Гэтжи победил Майкла Чэндлера единогласным решением.

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Евгений Козинов все материалы автора
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