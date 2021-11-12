Появилось видео задержания Усмана Нурмагомедова

В Сети появилось видео задержания бойца ММА Усмана Нурмагомедова полицией в Москве.

Видео задержания 23-летнего спортсмена в московском аэропорту Шереметьево опубликовал Telegram-канал Baza.

Вчера, 11 ноября, Усмана Нурмагомедова и его друга Камала Идрисова задержали в Москве по подозрению в том, что они сбили полицейского на автомобиле в аэропорту Каспийска перед вылетом в Москву.

Усман Нурмагомедов — двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Усман является бойцом Bellator, на его счету 14 побед в 14 поединках по правилам ММА.