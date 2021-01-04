Барнетт и Ортис готовы провести бой с Федором Емельяненко

Бывшие чемпионы UFC Джош Барнетт и Тито Ортис выразили готовность провести бой с Федором Емельяненко.

Ранее глава Bellator Скотт Кокер заявил, что хотел бы организовать прощальный бой Емельяненко в Москве на большом стадионе. Портал MMA Junkie выпустил видео, где журналисты делятся мнением, кто должен стать соперником Федора. Барнетт сделал репост видео в Twitter и написал: «Здесь только одна верная опция».

Один из фанатов в свою очередь предложил кандидатуру Ортиса, на что тот ответил: «Поддерживаю!»

I will second that! — Tito Ortiz (@titoortiz) January 2, 2021

На счету 44-летнего Емельяненко 39 побед и 6 поражений в ММА. Его контракт с Bellator предполагает еще два боя.

У 43-летнего Барнетта 35 побед и 8 поражений. Он не выступал с 2016 года. Емельяненко и Барнетт должны были провести бой в июле 2009-го на турнире Affliction, однако американец сдал положительный тест на допинг.

Статистика 45-летнего Ортиса — 21 победа, 12 поражений, 1 ничья. Всю карьеру он провел в полутяжелом весе.