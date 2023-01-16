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Сегодня, 15:36

Bare Knuckle FC сделает Франсису Нганну предложение

Давид Хачатрян
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Президент американской кулачной лиги Bare Knuckle FC Дэвид Фельдман рассказал, что он заинтересован в подписании экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3).

«Мы очень заинтересованы в подписании Франсиса Нганну и надеемся, что он выступит в тяжелом дивизионе BKFC. Мы отправим ему предложение, и, надеюсь, фанаты увидят его на ринге BKFC в 2023 году», — сказал Фельдман MMA Junkie.

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом.

Франсис Нганну
UFC
ММА
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