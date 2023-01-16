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Сегодня, 16:04

Бивол: «С Чарло бой возможен, но мне он не так интересен»

Бивол заявил, что ему не интересен бой с Чарло
Давид Хачатрян
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Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) заявил, что ему на данный момент не интересен бой с чемпионом WBC в среднем весе Джермаллом Чарло (32-0).

«С ним [Чарло] бой возможен, но, честно, не так интересен, потому что он не сможет подняться в полутяжелый вес, а ради него я не готов спускаться во второй средний, — сказал Бивол в разговоре с журналистами. — В принципе если бы у него были какие-то пояса во втором среднем, то это бы имело значение, но без поясов [этот бой] маловероятен».

Также Бивол вспомнил эпизод, когда Чарло подошел к нему и пытался договориться провести нетитульный поединок во втором среднем весе.

«Я спокойно себя чувствовал, — отметил Бивол. — Мы с ним разговаривали, болтали просто. Он выглядел очень большим. Я говорю: «Ты такой большой». Он говорит: «Ты хочешь со мной подраться?» Где логика, не знаю».

Бивол победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

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