Барбоза победил Амирхани на UFC Fight Night 179

В со-главном поединке турнира UFC Fight Night 179 в Абу-Даби (ОАЭ) бразильский боец ММА Эдсон Барбоза победил финна Маквана Амирхани. Бой проходил в рамках полулегкого веса (до 66,2 кг).

Бразилец победил единогласным решением судей. 34-летний Барбоза одержал 21 победу в ММА при девяти поражениях. У 31-летнего Амирхани 16 побед и пять поражений.

Результаты остальных боев основного карда

Полулегкий вес, до 66,2 кг: Илия Топурия (Грузия) победил Юссефа Залала (Марокко) — единогласное решение судей (29-28, 29-28, 29-28)

Тяжелый вес, до 120,7 кг: Том Аспинэлл (Англия) победил Алана Бодо (Франция) — технический нокаут, 1-й раунд, 1:35

Средний вес, до 84,4 кг: Дрикус Ду Плессис (ЮАР) победил Маркуса Переса (Бразилия) — нокаут, 1-й раунд, 3:22

Тяжелый вес, до 120,7 кг: Марчин Тыбура (Польша) победил Бэна Ротуэлла (США) — единогласное решение судей (29-27, 29-27, 29-27)