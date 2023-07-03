Вице-президент АСА Бадаев: «Чимаев и Фахретдинов идут разными дорогами»

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев высказался о сравнении Рината Фахретдинова с Хамзатом Чимаевым.

«Мне не нравится сравнение. Чимаев и Фахретдинов идут разными дорогами. Кто-то доходит до вершин раньше, кто-то позже, кто-то не доходит. Уверен, что любой амбициозный боец изначально чувствует себя в одном ряду с самыми лучшими. Все идут за поясом, все хотят побеждать. Другое — как их воспринимает общественность. Болельщики Фахретдинова скажут, что он давно в одном ряду с Чимаевым. Болельщики Хамзата скажут, что его пока никто не знает, у кого он выиграл? У каждого будут свои аргументы. Это два разных бойца и две разные дороги», — цитирует Бадаева Metaratings.ru.

2 июля Фахретдинов в предварительном карде UFC on ESPN 48 победил американца Кевина Ли сабмишеном на 55-й секунде первого раунда. Теперь на счету 31-летнего россиянина 21 победа и одно поражение в ММА.