Бадаев: «Не удивлюсь, если Доусон пройдет Гейджи»

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев прокомментировал выступление россиянина Дамира Исмагулова в поединке с американцем Грантом Доусоном.

«Были пять побед, а сейчас два поражения подряд. Очевидно, что проще всего сказать, что Дамир на спаде. С другой стороны, мы должны понимать, кому он проиграл и кого побеждал. Грант Доусон — очень недооцененный проспект с агрессивной борьбой. Я не вижу в нем ничего выдающегося как в вольнике, но как боец ММА он очень пластичен, у него хороший тайминг, он постоянно занимает доминирующие позиции, не останавливается, агрессивно развивает свой успех и неплохо дышит. В стойке есть пробелы, но он навязывает свою борьбу. Этот парень многим попортит кровь. Я не удивлюсь, если Доусон пройдет Джастина Гейджи. Привычная территория для Гейджи — стойка, Доусон действует в противоположной манере. Гейджи более раскручен, он претендовал на пояс, у него есть ударная мощь, но прагматизм на стороне Доусона», — цитирует Бадаева Metaratings.ru.

2 июля в основном карде турнира UFC в Лас-Вегасе Исмагулов потерпел поражение от Доусона. Всего в активе российского бойца 24 победы и 3 поражения.